Во Владимирской области налог на имущество организаций будет взиматься по-новому

С 1 января 2021 года во Владимирской области изменится порядок взимания налога на имущество организаций. При этом переход будет поэтапным. На первом облагаться налогом, исходя из кадастровой стоимости, будут объекты, площадь которых превышает 3000 квадратных метров, с 2022 года новый порядок распространится на объекты с площадью от 1000 до 3000 квадратных метров, в 2023 году новшество будет касаться и объектов с площадью от 500 до 1000 квадратных метров.

Речь идёт о торговых и офисных центрах и помещениях в них, а также о помещениях, предназначенных для размещения торговых и офисных объектов, объектов общепита и бытового обслуживания населения.Базовая ставка в 2 процента, установленная Налоговым кодексом для тех, кто использует общий режим налогообложения, будет применяться только с 2023 года: два первых года в качестве налога будет взиматься 1,5 процента от кадастровой стоимости объекта. Для тех, кто использует упрощённую систему налогообложения, предусмотрена льготная ставка в 0,1 процента.

Такой же порядок расчёта налога по этим объектам с 2021 года будет применяться и для индивидуальных предпринимателей. Однако ставки налога для ИП устанавливать будет муниципалитет.