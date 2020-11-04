Во Владимирской области за сутки на пожарах погибли две женщины

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Сразу два крупных пожара произошли во Владимирской области 3 ноября. И оба закончились трагически - смертью людей.

Ранним утром 3 ноября произошёл пожар в частном жилом доме в селе Кистыш Суздальского района. В результате пожара погибла 72-летняя женщина. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Поздно вечером этого же дня произошёл пожар в частном жилом доме в деревне Ваганово Собинского района. На момент прибытия пожарных дом уже горел по всей площади. В результате пожара погибла 41-летняя женщина. Пожар был ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём погибшей.

В обоих случаях спасатели сетуют на то, что их вызвали слишком поздно. В итоге, когда они приезжали, дома уже почти полностью горели.