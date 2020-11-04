Ночью во Владимире горел торговый центр "Восток-1"

ФОто предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ночью 4 ноября в Добром случился пожар в торговом центре "Восток-1" по адресу: улица Егорова, 8-б. Пожарным о возгорании сообщили в 0.45.

Скорее всего сработала сигнализация на цокольном этаже, где и случился пожар. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит один из холодильников. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Рассматривается несколько версий случившегося, но основной считается замыкание проводки. Из-за огня пострадал холодильник и внутренняя отделка помещения. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 18 человек личного состава.