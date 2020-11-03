С начала года во Владимирской области на пожарах погибли 84 человека

Во Владимирской области с начала 2020 года произошло 3140 пожаров. Это ниже с аналогичным периодом прошлого года на 19%. В огне погибли 84 человека - снижение на 1%, травмы получили 47 человек - снижение на 32%. Сотрудники МЧС спасли 80 пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Главной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Это происходит и при нарушениях в процессе эксплуатации печного отопления, и при курении, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Юрий Арбузов.- Важно соблюдать правила пожарной безопасности и пользоваться только исправными электрообогревательными устройствами.