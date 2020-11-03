Ковровского живописца Виктора Бычкова наградили «Знаком великого князя Андрея Боголюбского»

Фото: Владимирское областное отделение «Союз художников России»

За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность преподаватель ковровской детской художественной школы Виктор Бычков удостоен «Знака великого князя Андрея Боголюбского». Указ подписал губернатор Владимир Сипягин.

Виктор Алексеевич Бычков - заслуженный художник Российской Федерации, автор серии монументальных сюжетных полотен о России, участник многих художественных выставок разного уровня. Он организовал девять персональных выставок в Коврове, Владимире, Иванове, Муроме, Шуе, Вязниках, Москве. Ковровская детская художественная школа открыта по инициативе и при активном участии Виктора Бычкова.