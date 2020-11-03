Владимирский театр кукол представит спектакль «Белые ночи» на XXIV Международном фестивале Достоевского»

фото с сайта департамента культуры

Владимирский областной театр кукол примет участие в XXIV Международном фестивале Достоевского в Великом Новгороде.

8 ноября в 17.00 наш театр кукол покажет спектакль «Белые ночи» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского. За всю историю международного фестиваля это первый кукольный спектакль.

Трогательная история любви, утонченной, неземной, мечтательной, на фоне романтических белых ночей Петербурга. Помимо двух главных героев – Мечтателя и Настеньки, в произведении незримо присутствует третий персонаж, создающий особую атмосферу. Это Петербург, выступающий в роли собеседника и старого приятеля рассказчика. Город чутко отзывается на внутренние переживания мечтателя, создавая непередаваемо прекрасный антураж к его романтическому настроению и оправдывая смысл названия произведения – «Белые ночи».

XXIV Международный фестиваль Достоевского будет проходить с 6 по 13 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе. Зрители увидят спектакли по произведениям классика в разнообразных интерпретациях. Показы пройдут на сценических и музейных площадках.