Во Владимирской области задержали четверых жителей с наркотиками

В Гусь-Хрустальном районе полицейские остановили на улице 21 и 27-летнего местных жителей. В ходе личного досмотра у них нашли полимерный пакет. В нем находилось наркотическое средство синтетического происхождения. По данным УМВД по Владимирской области, задержанные купили наркотики через «тайник-закладку» для личного пользования.

В Собинском районе у 30-летнего мужчины также изъяли пакетик с синтетикой, а у 21-летнего жителя, помимо синтетики, - марихуану и гашиш. В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.