Жители Владимирской области стали реже брать ипотеку

Жители Владимирской области в пандемийный год не смешат решать жилищные проблемы. По данным "ЦИАН-Аналитики", в третьем квартале 2020 года во Владимирской области в июле-сентябре жители взяли 4606 ипотечных займов. В прошлом году за тот же срок число желающих улучшить жилье с помощью ипотеки было намного больше - на 42%. А общая сумма выданных кредитов снизилась на 22%, поскольку хоть желающих взять ипотеку и стало меньше, берут они крупные суммы. В среднем один кредит на жилье в регионе – два миллиона рублей. При этом большинство владимирцев выбирают вторичное жилье, ипотеку на новостройки. Несмотря на льготный процент, решили взять только 31% заемщиков.