Владимирцы выиграли три медали на первенстве России по спортивному ориентированию

В Алуште стартовало Первенство России по спортивному ориентированию. Команда Владимирской области в полном составе представлена спортсменами областной спортивной школы по спортивному ориентированию.

2 ноября были разыграны медали в первой дисциплине соревнований - Кросс-классика-общий старт, в которой владимирские спортсмены сразу завоевали полный комплект наград. В группе Юношей (до 15 лет) Павел Брызгалов и Егор Федин выиграли золотую и серебряную медали соответственно. Среди Девушек (до 17 лет) Олеся Гладилкина завоевала свою очередную медаль первенств России, став бронзовым призером.

3 ноября спортсменов ждет второй соревновательный день и дисциплина Кросс-спринт.