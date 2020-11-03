Владимирца могут лишить свободы на 20 лет за распространение наркотиков

Сотрудники транспортной полиции задержали 28-летнего мужчину, который в разных районах города раскладывал «тайники - закладки». У задержанного нашли 22 свертка, внутри которых находилось вещество в виде порошка и комков синего цвета. По результатам исследований установлено, что в свертках была «соль», весом 22 грамма, что является крупным размером.

По данным Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 20 лет.