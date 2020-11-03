Владимирские полицейские задержали мошенника, который чуть не обманул предприятие на 14 миллионов рублей

В июне этого года к владимирскому предприятию-изготовителю обратился мужчина, который представился сотрудником федеральной электросетевой компании. Он сказал, что фирма готова сделать заказ на 14 миллионов рублей - им нужно 24 километра кабеля. Оплату заказчик обязался произвести после получения товара. По данным пресс-службы УМВД, в течение нескольких месяцев лжесотрудник дистанционно обсуждал условия договора, а также предоставил документы, внешне схожие с теми, которые использует в обороте федеральная компания.

Общался мошенник по телефону и электронной почте, адрес которой повторял доменное имя компании. Оперативникам поступило сообщение, чтобы они провели проверку. Выяснилось, что работники федеральной организации, от имени которой действовал заказчик, на завод не обращались, а электронная почта лишь повторяет название.

Дальнейшее взаимодействие, а также заключение договора проходило под контролем оперативников. В середине октября предприятие, исполняя договор, направило продукцию по заранее согласованному адресу. По пути следования автомобиль с грузом сопровождали полицейские. Подозреваемого - 36-летнего жителя Воронежа - задержали во время получения груза в Липецке. Возбуждены уголовные дела по двум статьям - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу. Следователям предстоит выяснить цель, для которой мужчина заказал крупную партию кабеля, и причастность к совершению преступления других людей.