На пожаре в Суздальском районе погибла 72-летняя женщина

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Около шести утра 3 ноября спасателям сообщили о пожаре в селе Кистыш. На ул. Малая Улочка горел дом. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Из-за позднего вызова пожарной охраны на момент прибытия дом уже горел практически по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 160 кв. м. На месте пожара обнаружена погибшая 72-летняя женщина, - рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек личного состава.

Спасатели напоминают, при возникновении опасной ситуации, задымления или пожара необходимо как можно быстрее сообщить об этом в реагирующие подразделения. Чем раньше будет получено сообщение о происшествии, тем выше шансы спасти жизни людей и имущество.