Владимирская спортсменка привезла две медали с Чемпионата России по бодибилдингу

фото из личного архива Надежды

В Красноярске завершился Чемпионат России по бодиблдингу, который проходил в в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» на выходных, 31октября и 1 ноября.

На соревнования приехали более 280 спортсменов из 53 регионов страны. Владимирскую область представляла фитнес-тренер Надежда Афанасьева. Напомним, что летом она стала абсолютной чемпионкой в номинации бодифитнес первого Европейского онлайн-чемпионата IFBB.

Уже в первый день соревнований Надежда заняла первое место в категории "бодифитнес юниорки", а во второй день взяла "бронзу" в категориии "бодифитнес топ-6".