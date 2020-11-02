Во Владимирской области развернули еще 35 коек для коронавирусных больных

В регионе продолжают разворачивать новые койки для больных коронавирусом. Еще 20 мест появилось в больнице города Карабаново Александровского района, а пятнадцать – в Камешковской районной больнице, где инфекционный госпиталь развернули впервые за эту пандемию. Все вновь открытые койки оснащены кислородом и предназначены для больных. У кого заболевания протекает в средней степени тяжести.

- Эта мера направлена на повышение доступности медицинской помощи для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развертывание специализированных коек, - рассказала директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова.

Напомним, сейчас в региональной системе здравоохранения функционирует 1208 ковидных коек: 640 – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции легких, 144 – реанимационные.