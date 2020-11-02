В Александрове иностранец задушил пенсионерку

По версии следствия, утром 15 января тридцативосьмилетний иностранец пришел к пожилой местной жительнице, с которой был знаком, и попросил у нее деньги в долг. Но пенсионерка отказала мужчине и стала выгонять незваного гостя из квартиры, а тот набросился на семидесятидевятилетнюю женщину и стал душить ее. В результате пожилая горожанка умерла на месте, а иностранец сбежал. Найти его удалось с помощью управления уголовного розыска регионального МВД, а также благодаря проведенному комплексу судебных экспертиз и оперативно-розыскных мероприятий. Обвиненного в убийстве мужчину взяли под стражу. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд.