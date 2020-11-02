Вязниковец умер дома от побоев приятеля

Посиделки закончились для тридцатидевятилетнего жителя Вязниковского района смертью. 19 мая он вместе с приятелем выпивал в гостях. Неизвестно, что не поделили мужчины под влиянием алкогольных напитков, но тридцативосьмилетний местный житель набросился на своего старшего товарища и избил его, нанеся множество ударов по голове и телу. Избитый вязниковец сумел добраться домой, но на следующий день умер от полученных травм. Нападавший вину полностью признал, но за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, он получил реальный срок – восемь лет, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.