В Вязниковском районе из-за позднего обнаружения пожара сгорел жилой дом

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

Сегодня, 2 ноября, в районе 11 утра в поселке Никологоры Вязниковского района загорелся жилой дом. В момент возгорания хозяев в нем не было, пламя заметили соседи, когда оно уже распространилось на большую площадь. В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что была угроза распространения огня на соседние постройки. Но пожарные не допустили этого. Площадь составила 58 квадратных метров.

В результате погибших и пострадавших нет. На месте работали три единицы техники и девять человек личного состава МЧС.

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