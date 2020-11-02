Владимирские предприятия задолжали бюджету более 18 миллионов

Городская администрация опубликовала список главных предприятий, не доплативших налоги в бюджет. Конкретно предприятия не заплатили налог на доходы физических лиц – те самые 13%, которые удерживали у сотрудников. В списке восемнадцать владимирских предприятий, а сумма долга у них варьируется от пятисот тысяч до трех миллионов. Больше всего в городскую казну не доплатило ЗАО по свиноводству «Владимирское» - его долг 3,1 миллиона рублей. На втором месте среди должников ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» с долгом в два с половиной миллиона рублей, а на третьем - АО «Владимирская торговая фирма «Печать», задолжавшая 1,6 миллиона рублей. А пятерку владимирских предприятий с самыми большими долгами завершают ООО «Поликлиника – Автоприбор» и ООО «Климатвентмаш» - каждое из них накопило долгов на 1,2 миллиона рублей. Кстати, «Климантвентмаш» не первый раз попадает в список должников, сейчас предприятие снизило задолженность – в прошлом году она была три миллиона. А ряд предприятий попали в этот список впервые, в том числе «Клиника доктора Коровина» и частные охранные организации.