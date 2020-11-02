В аварии в Меленковском районе пострадала новорожденная девочка: статистика ДТП в регионе за неделю

Авария, в которой пострадала новорожденная Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

За прошлую неделю на дорогах Владимирской области случилась 31 авария. Погибли семеро человек, еще 32 получили ранения, в том числе двое детей. Так, в Меленковском районе 30 октября на 77 километре автодороги "Касимов – Муром - Н.Новгород" водитель автомобиля "Фольксваген" съехал в кювет и влетел в дерево. В результате пострадал пассажир и новорожденная девочка. Ее госпитализировали в детскую больницу Мурома.

29 октября на подъезде к Владимиру со стороны поселка Боголюбово водитель автомобиля "Шакман" сбил 77-летнюю бабушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По данным УМВД по Владимирской области, с участием водителей в нетрезвом состоянии произошло 4 автоаварии. Выявлены 84 водителя, которые управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.