Муромская прокуратура оштрафовала предпринимателя на 250 тысяч рублей за незаконную рекламу

Сотрудники муромской микрофинансовой компании разместили рекламную конструкцию согласования с органами местного самоуправления. У директора компании не было разрешения на установку рекламы, где был указан адрес его офиса по выдаче кредитов и займов.

Представители прокуратуры внесли представление в адрес директора: незаконную рекламу демонтировали, а юридическое лицо оштрафовали на 250 тысяч рублей - было возбуждено производство об административном правонарушении за нарушение требований к установке рекламной конструкции.