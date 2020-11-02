4 ноября на территорию Спасо-Евфимиева монастыря можно будет попасть бесплатно

В День народного единства, 4 ноября, вход на территорию музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь» и в экспозицию «Дмитрий Пожарский – национальный герой России» будет бесплатным для всех посетителей.

В историю Спасо-Евфимиева монастыря вошло имя национального героя России – выдающегося полководца начала XVII века, героя Смуты Дмитрия Пожарского. Ему посвящена экспозиция, размещенная в надвратной церкви Благовещения.

Род Пожарских был тесно связан с суздальской землей. Здесь располагались их земельные владения, в городе был осадный двор, на территории монастыря находилась родовая усыпальница. Значительность экспозиции состоит в том, что в ней представлены вклады князей Пожарских в суздальские храмы и монастыри.

В экспозиции шесть белокаменных надгробных плит из усыпальницы Пожарских и Хованских, разобранной во второй половине XVIII века, когда плиты были использованы в качестве строительного материала и положены в западную стену монастыря, откуда были извлечены при реставрационных работах в 1988 году. Среди них надгробия отца полководца Михаила Федоровича и матери Евфросинии Федоровны.

В экспозиции помещена копия духовной грамоты Пожарского, в которой он завещает похоронить себя в Спасо-Евфимиевском монастыре. Подлинник хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве.

В западной части церкви – материалы, рассказывающие об увековечении памяти полководца, о событиях начала XVII века, нашедших отражение в искусстве XIX века.