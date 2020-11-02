В Юрьеве-Польском появился велосипедный памп-трек

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В этом году по решению жителей города в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк на ул. 1 Мая привели в порядок. Главной его изюминкой стал «памп-трек» – специальная велосипедная трасса без ровных участков, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов.

Кроме памп-трека жителей радуют парковые качели, на которых умещается до 4 человек. По всему парку установлены скамейки и предусмотрены прогулочные дорожки, а также есть специально оборудованная зона для барбекю. Отдельного внимания заслуживают тематические архитектурные композиции у деревьев, выполненные городскими умельцами. А еще в парке есть туалет.

В 2020 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Юрьев-Польский получил 18 млн рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 980 тыс. рублей. На эти средства в городе в текущем году предусмотрено благоустройство двух общественных и двух дворовых территорий.

На 2021 год городу выделено из федерального и областного бюджета 15,5 млн рублей, еще 814 тыс. рублей добавит местный бюджет. Эти средства пойдут на выполнение первого этапа благоустройства Загородного парка, на благоустроительные работы в сквере у памятника Юрию Долгорукому, а также во дворах домов №32, 32А и 34 на улице Артиллерейской.