Во Владимирской области занято 89 процентов коек для больных коронавирусом

2 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 100 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 9810 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1193 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 89 процентов из них заняты (1061), свободны – 132.

7050 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 1 ноября – 77 человек. За период наблюдения в области отмечено 267 летальных случаев.

В лабораториях проведено 292614 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 218309 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 1 ноября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 118, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 14. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 35 пациентов с ОРВИ и 307 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33.

Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 8.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в виде СМС-сообщений (или по воцапу) по номеру 8 (904) 252-90-02