Вор спрятался за кассой: росгвардейцы задержали владимирца, который за ночь проник в два магазина

Фото: пресс-служба Росгвардии

В ночь на 30 октября в одном из сетевых магазинов Владимира сработала сигнализация. На место была направлена группа задержания. Подойдя к магазину, росгвардейцы увидели разбитое стекло рядом с входной дверью, но вора в магазине не было.

Завершая проверку территории, наряд группы вновь получил сообщение о срабатывании сигнализации, но уже в другой торговой точке. Там взломали входную дверь. Через окно росгвардейцы увидели мужчину, который складывал в свои сумки продукты и алкоголь. Заметив правоохранителей, нарушитель попытался спрятаться за кассой. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции. Возбужденно уголовное дело.