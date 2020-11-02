Ковровские спортсмены с ПОДА завоевали несколько медалей на Кубке России по пауэрлифтингу

С 27 октября по 1 ноября в Брянске проходил Кубок России по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА. Высокие результаты продемонстрировали спортсмены-инвалиды из Коврова, представлявшие Владимирскую область на соревнованиях.

Среди женщин: в весовой категории до 61 кг Светлана Новосильцева заняла первое место с результатом 65 кг. В весовой категории до 86 кг Анна Завгородняя заняла первое место в общей группе и первое место среди спортсменов с ДЦП с результатом 54 кг.

Среди мужчин: в весовой категории до 72 кг Александр Тарасов занял первое место среди спортсменов с ДЦП с результатом 112 кг. В весовой категории до 80 кг Роман Завгородний занял третье место среди спортсменов с ДЦП с результатом 91 кг.

Владимирская команда спортсменов инвалидов среди женщин заняла первое место.Тренер спортсменов: Инна Филимонова.