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Происшествия

В Вязниковском районе супруги разбили окно чужого дома и украли продукты

В отношении пары возбудили уголовное дело
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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В сентябре текущего года в полицию поступило заявление от хозяев частного дома, который находится в одной из деревень Вязниковского района. Из дома украли предметы быта и продукты. По данным УМВД по Владимирской области, ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские задержали 26-летних супругов, которые разбили окно и залезли в дом. Забрав предметы, они скрылись. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено в суд.

Криминал