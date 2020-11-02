В Вязниковском районе супруги разбили окно чужого дома и украли продукты

В сентябре текущего года в полицию поступило заявление от хозяев частного дома, который находится в одной из деревень Вязниковского района. Из дома украли предметы быта и продукты. По данным УМВД по Владимирской области, ущерб составил 9 тысяч рублей.

Полицейские задержали 26-летних супругов, которые разбили окно и залезли в дом. Забрав предметы, они скрылись. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено в суд.