Шестеро владельцев, участки которых заросли сорняками, заплатят администрации Суздальского района 80 тысяч рублей

В сентябре этого года в Россельхознадзор обратились представители администрации Суздальского района. В материалах последние указали, что шестеро человек имеют участки сельхозназначения - их общая площадь составляет 31,5 га, и там не ведется сельхозпроизводство. Вся территория заросла сорняками и деревьями.

В октябре Россельхознадзор вынес постановления: владельцев привлекли к административной ответственности и назначили штрафы в сумме 80 тысяч рублей. Эти деньги пополнят бюджет муниципального образования.