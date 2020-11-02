Владимирские спортсмены получили персональные стипендии

Фото: пресс-служба администрации Владимирской области

Победителям и призерам всероссийских и международных соревнований вручили персональные стипендии областной администрации «Надежда земли владимирской»

Один из стипендиатов – Кирилл Ирха, воспитанник областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В 2019 году он стал победителем Первенства России среди юношей и девушек до 18 лет по спорту глухих (легкая атлетика).

- Заранее поставил себе цель, усердно готовился: тренировался по 5-6 раз в неделю, ездил на сборы. Мой тренер, Александр Борисович Харченко, очень хорошо меня подготовил, за что я ему благодарен, – поделился Кирилл Ирха. Победу юноша посвятил своим родителям.

Всего в области спорта персональной стипендией областной администрации в этом году награждены 13 юных спортсменов. Отмечены заслуги и пяти их тренеров.