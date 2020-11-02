Житель Петушков пойдет под суд за кражу телефона у нетрезвого друга

46-летнего жителя Петушинского района осудят за грабеж. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, в январе этого года обвиняемый познакомился на улице с мужчиной. После распития спиртного, 46-летний житель попросил у нового знакомого мобильный телефон, чтобы позвонить. Отойдя в сторону, мужчина скрылся вместе с гаджетом. Сумма ущерба составила 20 000 рублей. Знакомый понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Подозреваемого задержали на территории Петушков. Он рассказал, что у него не получилось включить сотовый, он разбил телефон и выбросил. В ходе следствия мужчина вернул знакомому деньги за гаджет. Уголовное дело направлено в суд.