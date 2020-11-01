В Коврове на Октябрьском рынке произошел взрыв: трое пострадавших

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На Октябрьском рынке в городе Коврове произошел взрыв, сообщают местные паблики в соцсети ВКонтакте.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина взорвал гранату на втором этаже торгового строения.

Как сообщает региональное УМВД, 1 ноября в 10.30 утра в полицию Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами.

В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.