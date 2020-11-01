Во Владимирской области появятся еще три муниципальные модельные библиотеки

По 5 миллионов рублей, сообщает областная администрация, получат три библиотеки региона – победители соответствующего конкурсного отбора. Это Красноэховская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района, Детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Меленковского района. На базе каждой из них появится «Библиотека XXI века».

Напомним, наш регион стал пионером по реализации проекта модельных библиотек: в 2016 году в поселке Боголюбово Суздальского района была открыта первая в стране муниципальная модельная библиотека. В 2019 году такие библиотеки появились в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах.