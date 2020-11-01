Владимирцев приглашают на Большой этнографический диктант

С 3 по 8 ноября жителей Владимирской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте. Написать его может любой желающий. Пройти регистрацию на диктант и найти задания можно будет на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru.

Диктант представляет из себя теста из 30 вопросов. Время, выделенное на его прохождение — 45 минут.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.