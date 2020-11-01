На пожаре в дачном доме в Меленковском районе погиб мужчина

В 06.07 1 ноября, сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на пульт диспетчера ведомства поступило сообщение о пожаре дачного дома в деревне Дубцы Меленковского района.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 36 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние дачные дома, однако вспыхнувшая постройка выгорела почти полностью.

К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения. Причины пожара устанавливаются. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек.