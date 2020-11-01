Владимирский полицейский вышел в финал всероссийского конкурса "Народный участковый"

1 ноября, сообщает региональное УМВД, стартовал финальный этап юбилейного, десятого, всероссийского конкурса «Народный участковый». Владимирскую область в этом году представляет участковый уполномоченный полиции ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру старший лейтенант полиции Александр Коровин. Владимцев призывают поддержать нашего конкурсанта! Онлайн-голосование проходит на портале информационного партнера конкурса — издательского дома «Комсомольская правда» и продлится до 10 ноября включительно. Торжественная церемония награждения состоится в канун Дня участкового уполномоченного полиции.