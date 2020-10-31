Во Владимире пожар в жилом доме тушили 17 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Сегодня, 31 октября, в районе трех дня на проезде Баумана во Владимире загорелся чердак жилого дома. На место оперативно приехали пожарно-спасательные подразделения и не дали огню распространиться на весь дом. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В результате возгорания погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. К ликвидации привлекались 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.