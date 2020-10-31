«Прогнозируется увеличение заболеваемости»: в больнице Коврова развернули еще 20 коек для зараженных коронавирусом

20 дополнительных коек для больных коронавирусом развернули сегодня, 31 октября, в первой городской больнице Коврова. Теперь в этом инфекционном госпитале 80 мест. Об этом сообщил губернатор Владимирской области в социальных сетях.

Неделю назад были развернуты 180 койко-мест для лечения пациентов с Covid-19 в Областной клинической больнице и еще 65 коек в медучреждениях региона. Всего у нас функционируют 1193 койки для пациентов с коронавирусом. Из них свободно только 14%. Об этом читайте здесь.

- В ноябре продолжим наращивать мощности. Прогнозируется увеличение заболеваемости, мы должны быть к этому готовы, - написал губернатор Владимир Сипягин.