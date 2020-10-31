Во Владимирской области создадут особую экономическую зону, благодаря которой появятся 500 рабочих мест

Новые особые экономические зоны (ОЭЗ) создадут во Владимирской и Московской областях. Соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

- В Ковровском районе Владимирской области откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1». На территории планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения, - сообщается на сайте правительства России без указания конкретных дат открытия.

Планируется, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечь в наш регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.