Полицейские и волонтеры ищут 38-летнюю женщину, которая может находиться в Александровском районе

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

10 сентября 2020 года пропала 38-летняя Людмила Терентьева (Кляузова). Родственники написали заявление в полицию, на помощь пришли и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Уже второй месяц идут поиски. Женщина, отмечают добровольцы, может находиться как в Сергиев-Посаде Московской области, так и в Александровском районе Владимирской.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. 10 сентября женщина надела синюю куртку, зеленую юбку, черные туфли. С собой взяла серую сумку. Если вы могли видеть ее или знаете местонахождение, звоните по номеру "112".