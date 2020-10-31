Во Владимирской области свободно 14% коечного фонда для заболевших коронавирусом

31 октября во Владимирской области официально подтвердили 99 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 22 – во Владимире, 17 – в Муроме, 15 – в Гусь-Хрустальном, по 9 – в Коврове и Александрове, 6 – в Кольчугине, по 4 – в Юрьеве-Польском и Камешкове, по 3 – в Собинке и Радужном, по 2 – в Гороховце, Суздале и Петушках, 1 – в Красной Горбатке. Всего в области зарегистрировано 9607 случаев заболевания. Об этом мы писали сегодня здесь.

В больницах региона развернуты 1173 койки для больных. 1013 уже заняты, что составляет 86 процентов. Свободны только 160. За сутки от коронавируса умерли еще четыре человека, общее число летальных случаев - 264. В департаменте здравоохранения сообщают, что от Covid-19 вылечились 89 человек, а с начала пандемии - 6915 пациентов.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций – 589, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 156. По состоянию на этот день на стационарном лечении находился 41 пациент с ОРВИ и 271 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в виде СМС-сообщений по номеру 8 (904) 252-90-02.