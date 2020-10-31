Общественники добиваются покупки коляски для ребенка-инвалида из Гусь-Хрустального

В региональное отделение ОНФ обратилась семья из Гусь-Хрустального района, в которой воспитывается семилетний Степа. Мальчик не может самостоятельно держать голову и сидеть. В индивидуальной программе лечения, которую им составил врач, ребенку для прогулок требуется специальная коляска с определенными характеристиками. За получением прогулочной коляски родители связались с Фондом социального страхования и попросили выдать им такое устройство.

Но в последний момент в Фонде отказались приобретать коляску, сославшись на высокую стоимость - 150 тысяч рублей. Семье предложили альтернативу - дешевую коляску от другого производителя. По словам отца ребенка Алексея Сазонова, этот вариант не подходил по характеристикам. Чтобы добиться справедливости, отец семейства пришел к общественникам.

Когда активисты сами связались с Фондом, их заверили, что от своих обязанностей они не отказываются. Просто если для семьи Сазоновых сейчас потратят 150 тысяч, то три-четыре других семьи, которые подали заявку раньше, останутся без необходимых устройств. Фонд сможет оплатить коляску для семилетнего Степы только в январе 2021 года. Вопрос остается на контроле у общественников.