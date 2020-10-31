На пешеходном переходе в центре Владимира сбили 19-летнего парня

Фото: Подслушано автомобилистов. Владимир

30 октября в 22.10 в районе дома №13 по ул. Дворянской, на пешеходном переходе у стадиона «Торпедо», сбили 19-летнего парня. 39-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не притормозил, чтобы пропустить пешехода. В результате молодого человека с травмами госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Это третье ДТП в центре Владимира с участием пешеходов за месяц с небольшим: ночью 27 сентября на нерегулируемом переходе у Центра ИЗО насмерть сбили 30-летнюю женщину - у нее остались муж и две дочери, вечером 16 октября на этой же «зебре» пострадала 22-летняя девушка. На нее наехал 19-летний водитель на «Ладе Ларгус».