Машина съехала в кювет: в результате ДТП в Гусь-Хрустальном районе погиб человек

Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области

31 октября в районе шести утра на 6 километре дороги Гусь-Хрустальный-Золотково-Вековка водитель 1995 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Помимо него в автомобиле находился еще пассажир. На место аварии выехали медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Последним пришлось деблокировать пострадавших из машины.

В результате ДТП водитель погиб, пассажир пострадал. Всего в ликвидации последствий принимало участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек и 2 единицы техники. Подробности уточняются, проводится проверка.