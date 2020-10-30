Во Владимире оценивать школьные обеды будут родители

Во владимирской школе №11 решили привлечь к мониторингу качества питания родителей школьников, которые продегустируют еду, которую подают ученикам, и оценят ее. Первым посетителем импровизированного школьного ресторана стала многодетная мама Алена Сырова и ее младший сын Федор, которые смогли попробовать школьный обед - первое и второе. Как отметили в городском управлении образования, она не пожалела добрых слов в адрес работников кухни. Кстати, акция «Родительский обед» в школе №11 будет проходить еженедельно, каждый раз в роли дегустаторов будут выступать разные родители.