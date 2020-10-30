В Собинке будут судить банду молодых угонщиков

По версии следствия, с 14 марта по 8 июня этого года четверо двадцатилетних парней из Собинского района, действуя поодиночке и группой, неоднократно угоняли машины в Собинском районе, повреждая их при этом. Большинство преступлений молодые люди совершали пьяными. В общей сложности они причинили ущерб на 133 с лишним тысячи, который не возместили. Сейчас компанию обвиняют в угоне, краже и умышленном уничтожении имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд.