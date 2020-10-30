Во Владимире за день обрабатывают более 50 остановок

В областной столице продолжается противовирусная обработка тротуаров и остановок. «Центр управления городскими дорогами» буквально поливает специальными средствами остановки общественного транспорта, а также тротуары, где проходит больше всего пешеходов. По графику бригады трижды в неделю работают во всех районах города. В среднем за смену обрабатывают по 50-60 остановок и прилегающих тротуаров, при этом используют и поливальные машины большого объема, и специальное переносное оборудование, с которым может справиться один работник. В «Центре управления городскими дорогами» отмечают, что для противовирусной обработки общественных мест применяется раствор гидрохлорида натрия, безопасный для людей и животных.