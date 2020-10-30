Избитый ковровчанин оклеветал директора магазина

В мае ковровчанин пришел на городской «Октябрьский рынок», где поссорился с одной знакомой, работавшей там продавцом. В Конфликт вмешался предприниматель ,который попросил горожанина уйти и не мешать работать продавцу. Но по дороге домой мужчину избили неизвестные и он решил воспользоваться этим, чтобы отомстить. И сообщил в полицию, что 26 мая на улице Лопатина его избил директор магазина за то, что он накричал на продавщицу. И написал заявление, прося привлечь к ответственности мужчину по имени Дмитрий. Было возбуждено уголовное дело, но после очной ставки ковровчанин признался, что солгал. Его признали виновным в совершении ложного доноса и, путем частичного наказания, назначенного ему за грабеж, дали ему 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.