Почти 400 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа

В регионе продолжается вакцинация от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. По данным на 30 октября, почти 400 тысяч жителей области уже привились от гриппа, 108 тысяч из них – дети. По данным департамента здравоохранения, в регионе, как и во всей стране, планируется привить 60 процентов населения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска. Все желающие смогут бесплатно сделать прививку в поликлинике по месту жительства.

Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. В этом году вакцинация особенно актуальна из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжелыми осложнениями.