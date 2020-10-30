Молодой парень из Кольчугино украл кроликов у соседа

Восемнадцатилетний житель Кольчугино, договорившись с двумя товарищами, в ночь на 6 августа тайком залез в хранилище на земельном участке в городе и украл принадлежащих местному жителю кроликов. Зверюшки стоили 12 300 рублей и их пропажа оказалась значительным материальным ущербом для потерпевшего. В отношении парня было возбуждено уголовное дело за кражу, оно дошло до суда, но владелец кроликов обратился в суд с заявлением о прекращении производства по делу в связи с тем, что с обвиняемым он примирился, причиненный ему ущерб возмещен, вред заглажен. Крольчата к нему вернулись, а уголовное дело в отношении молодого человека прекратили. Кстати, участвовавшие в краже его товарищи тоже избежали уголовной ответственности.