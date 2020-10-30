Директор компании в Петушках попытался обманом завладеть зданием

У директора коммерческой компании из Петушков возник конфликт с участником общества, который был владельцем здания, где располагалась организация. И руководитель решил незаконно завладеть помещением, где располагался офис, предоставив документы, содержащих заведомо ложные сведения, в уполномоченный на государственную регистрацию прав орган. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Сначала ему отказали в регистрации права собственности. Тогда директор решил подделать договор купли-продажи и обратился в суд ,чтобы там зарегистрировать право. Однако и суд ему отказал. Тогда он изготовил подложный протокол общего собрания участников, внеся недостоверные сведения об избрании его на должность директора, размере и номинальной стоимости участия в уставном капитале иных участников общества. На основании этого документа налоговая инспекция внесла изменения в сведения о юридическом лице. Но махинации вскрылись. Сейчас, как сообщили в областной прокуратуре, директор обвиняется в покушении на мошенничество, фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. Дело направлено в суд. А сам обвиняемый вину не признал.