Александровец заступился за любимую и расправился с оскорбившим ее мужчиной

Тридцатитрехлетний житель Александровского района вечером 28 октября отдыхал дома с гражданской женой. Пара выпивала и в какой-то момент женщина отправилась в магазин, чтобы купить еще спиртного. А вернувшись, пожаловалась второй половине, что на улице она поссорилась со знакомым мужчиной, которой оскорбил ее. Решив отомстить, александровнец, ранее судимый, взял металлический лом и избил сорокаоднолетнего обидчика по голове и телу. От полученных травм тот скончался на месте. Сейчас нападавший арестован, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. вину он признал и раскаялся. Расследование продолжается.